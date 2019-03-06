廣電設備禁用中國製！NCC全面修正相關法規

2019-03-06 18:13

〔記者劉力仁／台北報導〕為提升國家安全，國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通訊傳播業務涉電信及廣播電視設備設置相關法規修正草案，通過衛星通信業務管理規則等10項法規增訂「國家安全」條款，規範電信及廣電業者採購電信及廣電設備應配合有關機關國家安全之考量，預料NCC將延續目前規定電信業者禁用中國製資通核心設備的做法，未來廣電業者採購通訊產品，也全面禁用中國製設備。

102年10月17日立法院交通委員會曾經過決議，4G核心設備不得使用中國製產品，10月28日外交委員會也通過決議，要求國安局等相關機關，禁用中國製4G電信設備，包括核心網路、骨幹傳輸及基地台設備。明年初5G即將釋照，NCC延續4Ｇ釋照時的政策立場，持續限制電信業者5G的電信設備禁用中國製。今天NCC透過修正相關法令，更明確規範業者採購廣電設備必須配合國家安全。

NCC發言人翁柏宗表示，4G釋照前，NCC已於行動寬頻業務管理規則第43條明定「主管機關就系統建設計畫為准駁決定時，應配合有關機關之國家安全考量辦理」之規定。另於固定通信業務管理規則第20條及第三代行動通信業務管理規則第38條第7項亦增訂相關國家安全考量之條文。

今年1月1日行政院發布施行資通安全管理法，該法第4條規定「為提升資通安全，政府應提供資源，整合民間及產業力量，提升全民資通安全意識」，因此，國家關鍵基礎設施設置之資安風險必須配合國家安全考量。

NCC這次修正草案將尚未納入國家安全考量條文之其他通訊傳播業務，一併增訂電信與廣播設備設置時之國家安全考量准駁依據，修正法規命令包括：衛星通信業務管理規則、第一類電信事業微波電台設置使用管理辦法、第二類電信事業管理規則、無線廣播電視電台設置使用管理辦法、學校實習無線廣播電台設置使用管理辦法、廣播電視業者設置地球電台管理辦法、衛星廣播電視事業設置地球電台管理辦法、申請經營有線廣播電視服務籌設辦法、有線廣播電視系統工程技術管理辦法、廣播電視節目中繼電台設置使用管理辦法。翁柏宗表示，NCC將依行政程序法規定，辦理法規修正草案之預告。

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