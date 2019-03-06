松柏嶺蓋晴空塔？露營區變更案 地主不買帳

2019-03-06 18:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今天（6日）舉辦八卦山脈風景特定區細部土地使用「市地重劃」開發說明會，儘管縣長林明溱親上火線，將土地用途從目前露營區變更為旅遊服務專用區的優點，說得口沫橫飛、頭頭是道，但絕大多數地主們仍不領情，質疑縣府除了為名間鄉「松柏嶺晴空塔」興建計畫解套，還有圖利大地主之嫌，最後官民雙方各退一步，回歸都市計畫程序辦理，釋疑並平息民怨。

市地重劃案位於名間鄉松柏嶺地區，整體開發面積達6.7公頃，縣府計畫把「露營區」變更為「旅遊服務專用區」，連同停車場、公園綠地、滯洪池、道路等公共設施也都一併納入規劃，引發各界關注，包括名間鄉長陳文德、縣議員陳翰立、羅美玲、張維華、蔡宗智、張嘉哲等人都出席說明會。

林明溱說，本案若能獲地主們支持，一旦完成開發，不但會提高土地價值，縣府也將打造高約58公尺的「松柏嶺晴空塔」，為地方觀光及產業注入一股新活力。

林明溱說，之前縣府計畫以地方信仰中心受天宮為主軸，在松柏嶺興建3條天空步道，但因類似景點各地太多，早已失去吸引力，才會萌生興建晴空塔構想，以兌現對地方的承諾，而且包括土地開發成本及2億多元的興建經費，全由縣府全權負責。

不過，地主們說，依重劃規定，至少須提供30％的土地作為公共設施使用，豈不是未蒙其利先受其害？況且，他們當初主張的是將「露營區」恢復到最初的旅館區，以便適度開發利用，並非是包山包海式的「旅遊服務專用區」，如此僅對大地主較有利，對40多位小地主而言，等同是畫大餅，看得到卻吃不到！

其次，「松柏嶺晴空塔」位於受天宮虎邊，依坊間地理風水，「龍抬頭」具吉祥之意，若是「虎抬頭」，恐衍生諸多是非，也是地主們反對的原因之一。

主導本案的南投縣觀光處長王源鍾不諱言，晴空塔牽涉到地目及用地取得，假使重劃案未能獲支持，的確會對晴空塔興建案產生變數，但他強調，縣府絕無私心，也不可能圖利大地主，單純只是為了地方長遠發展著想，既然地主們有疑慮，觀光處也予以尊重，將依循都市計畫程序，近期將重劃案相關資料送出公開展覽30天，地主們可在期限內以書面等方式提出自己的意見或看法，屆時，重劃案能否繼續執行，可望明朗化。

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