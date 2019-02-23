集集中國廊橋啟用 林明溱提九二共識、喊吸客百萬

2019-02-23 18:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕由中國出資「捐贈」興建的泰順廊橋，今天在集集鎮武昌宮通橋啟用，南投縣長林明溱親自出席，中國代表也到場剪綵，林明溱致詞時，大讚兩岸一家親、血脈相連，還稱南投縣最認同九二共識，希望兩岸加強交流下，每年能增加100萬觀光人次，到國民黨執政縣市旅遊。

民進黨南投縣議員陳昭煜則認為，促進觀光應不分藍綠，若只到國民黨縣市旅遊，豈不陷入政治意識形態，他支持觀光建設，但觀光是永續發展的，與執政的黨派無關，切勿自我設限。

無黨籍集集鎮長陳紀衡則說，廊橋的木構技術具有建築藝術價值，有助推展集集觀光，雖然對岸可能有統戰用意，但他認為台灣人並不會因單單一座橋就被洗腦，反而會更清楚台灣與中國間差異，希望大家能冷靜看待，未來公所也會協助廟區景觀維護，讓武昌宮景點能更完善舒適。

集集鎮的中國泰順廊橋，是3年多前在立委許淑華牽線下，由南投縣長林明溱與中國浙江省溫州市接洽，選定落腳集集武昌宮，藉由廟方與對岸民間文化交流，完成廊橋興建。

泰順廊橋以木拱結構為主，橋身以卯榫結構搭建，未使用一根釘子，具備建築藝術價值，但廊橋全由中國出資「捐贈」，不論木材或施工師傅全由對岸提供，早在動土興建前，就被認為是對岸的文化統戰工具。

林明溱說，廊橋設立是替集集增添觀光亮點，不僅是泰順廊橋第一個出口的地方，也是首次在中國以外興建，未來希望兩地的文化交流能更活絡，台灣民眾想看廊橋，也不用到對岸，到集集就能欣賞到。

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