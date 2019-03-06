少見1公里石牆 大肚大東社區爭取保存成特色景點

2019-03-06 16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚大東社區內保存著一條長達一公里以上的石牆，目前在台灣本島已很難得見到，石牆存在的原因，在於早先社區逢大雨，大肚山上石頭混著泥沙流入社區，先民們為防止洪水淹沒房舍及稻田，便就地取材，堆成石牆，成為相社區爭取保存，要成為地方特色。

4年前擔任大東社區總幹事的趙政忠，前年邀請南華大學教授朱世雲到社區提供社區營造的建議，朱教授看到社區竟有一整條綿延的高高低低的石牆，驚訝不已，認為本島已很少有此景致，建議社區人好好保存。

趙政忠一開始並不瞭解石牆的用意，便開始向地方耆老請教，原來會出現石牆，在於早期的先民住在大東社區，因一逢大雨，大肚山的石頭與泥沙便流入社區，先民們為了不讓石頭與洪水沖毀家園，便就地取材，利用石頭堆成一條水路，讓水有水道可行，不致於亂竄。

先民們就把石頭一塊一塊的堆砌起來，但之後可能年代久遠，或者是洪水太強，石牆因石頭未固定便會有石頭掉落而毀損，因此便有人用水泥來固定。

趙政忠得知自己的家鄉竟有如此珍寶，便與社區志工展開整理，但礙於經費及人力，因此便逐年逐步整理石牆。

直到去年底趙政忠當選了大東社區的里長，便在今年開始分3階段整理尚未清理乾淨的石牆，尤其是在社區的地下道出口的一個大石牆，過去被野草大樹遮掩，無人知道是一道石牆，但在完成清理後，一座大石牆便出現在眾人眼前。

眾人更在石牆上發現一塊牌子，內文為該石牆是大東坑二號堤防，民國61年竣工，是省府林務局所興建。

趙政忠表示，當時的志工們又驚又喜證明石牆存在已久，直到40多前林務局才改建，最原始興建的年間應該更早。

趙政忠表示，大東里的石牆很像澎湖的石滬，現下已很少見，因此他希望市府協助社區保存這些珍寶，讓後代子孫了解到先民的智慧及歷史。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/