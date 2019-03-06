世界第一大蕨類「鹿角蕨」 台灣國際蘭展現蹤

2019-03-06 14:03

〔記者王涵平／台南報導〕2019台灣國際蘭展除賞蘭花人潮，也有不少民眾前往買花、探奇，農業局表示，蘭境館以探索蘭境為主題，展出兩種台灣難得一見的植物，分別是鹿角蕨以及泰坦魔芋。

農業局指出，鹿角蕨以外型恰似鹿角而得名，又稱糜角蕨，分佈於較低緯度的熱帶地區，也是貼生於樹幹的蕨類植物，型態特殊典雅，非常適合熱帶叢林風的庭園造景。泰坦魔芋是世界上最大、最高的花，又稱屍花、巨花魔芋，在開花的時候會散發一股類似屍體臭味的惡臭，而野生的巨花魔芋只生長在蘇門答臘的熱帶雨林裡。

今年蘭展也邀請許多蘭花相關業者，販賣蘭花各種種屬的瓶苗、開珠花、盆花等供民眾選擇，涵蓋蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、仙履蘭等常見花種，也有陶藝花器、溫室設備、資材等工具以及蘭花相關保養品、精油、藝術品等；蘭花市集館商品琳瑯滿目，吸引愛花人士參觀選購。

農業局表示，展期已過一半，民眾可把握時間以線上購票或持悠遊卡、一卡通刷卡進場。詳細資訊可至官網查詢http://www.tiostw.com/。

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