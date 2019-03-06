媽媽自嘆不如！親帶近5歲兒15公斤 阿嬤帶1歲半就達標

2019-03-06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕阿嬤的神祕力量！一名媽媽的兒子4歲10個月大、體重15公斤看起來很正常，但婆婆照顧的孫子只有1歲5個月，體重竟然就達到這個數字，讓媽媽自嘆不如。

「我的功力始終不如婆婆（泣）！」這名媽媽到臉書社團「爆怨公社」貼出對比照，照片中兩個可愛的小男孩，右邊身穿藍格子衣服的小男孩圓嘟嘟的臉龐、肉肉的身材，看起來充分吸收了營養，左邊紅色衣服的小男孩，明明是正常發育，但在相較之下，卻硬生生出現似乎有營養不良的錯覺，不過明明紅衣服的小男孩有4歲10個月大，而藍格子小男孩才1歲5個月啊！原PO強調，兩個小男孩食量都很大，但出現的成果卻大相逕庭，活生生的例子讓原PO自嘆不如，「近5年了～還是抵不過阿嬤1年5個月的功力！」「阿嬤的功力無人所敵！」

網友看了備感認同，「阿嬤的神秘力量，不管是小孩還是寵物都能養的健健康康」、「 阿嬤～你在哪裡～我也想要阿嬤養的」、「阿嬤養的都會這樣，我女兒帶回來養已經控制不住了」。

網友也分享起自家阿嬤的驚人實例，「我家的，兩個都是阿嬤養的，一個6Y2m，39.1公斤，一個快6m，8.1公斤，兩個都是男的」、「真的～阿嬤養的真的讚讚讚！我兒子我自己帶3Y6M（15.多kg）；我大姑女兒是公婆帶4Y6M（26.多kg）生長曲線的體重永遠不在曲線表上」。

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