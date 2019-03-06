每日「地毯式」苦讀 大三生考取記帳士全國榜首

2019-03-06 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕大環境景氣不佳，考取「專門職業及技術人員考試」執照，成為提升職場競爭力的利器。致理科技大學會計資訊系三年級學生熊家靖，每天花費6、7個小時進行「地毯式」苦讀，去年他首次參加記帳士國家考試，在7960人報考的窄門中脫穎而出，榮登全國榜首，提前取得進入職場的門票。

熊家靖畢業於淡水商工資料處理科，當時就對會計產生濃厚興趣，加上他的心思細膩、講究細節，對於需要高度耐心的會計科目而言，更是如魚得水，高中時期的學習打下扎實基礎；進入致理科大就讀後，系上嚴格要求學生基礎科目的訓練，讓他準備相關考試時，較能得心應手。

談到讀書方法，熊家靖說，他將教科書進行「地毯式」閱讀，連一般人認為不是考試重點的章節，他都仔細研讀，加強正確觀念，才能融會貫通，強化記憶。準備國考期間，每天至少花費6至7個小時念書，面對枯燥乏味的教科書及考試壓力，他會騎乘單車或聽歌手周杰倫的音樂紓壓，適度放鬆休閒。

此外，熊家靖也和4名好友共組讀書會，彼此加油打氣，遇到困難的題目相互討論，不懂的再求教老師，此次讀書會全體成員都順利取得記帳士執照，其中熊家靖在「記帳相關法規概要」科目中拿下滿分。

面對畢業後的生涯規劃，熊家靖表示，他目標朝職場發展，雖然已取得記帳士執照，但仍不敢掉以輕心，目前已積極準備會計師考試，誓言「熊家靖」這個名字要再度出現在會計師榜單上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/