小港醫院展覽中鋼攝影社呈現小港之美

2019-03-06 11:27

〔記者方志賢／高雄報導〕中鋼攝影社今起至31日在高雄市立小港醫院2樓杏林藝廊展出以小港之美為主題的「仰‧望 小港」攝影展，14名攝影社成員聯手展出，透過鏡頭記錄小港地區之美。

小港醫院副院長龍震宇說，這次展出的作品張張精采，呈現許多小港之美，同時也展現中鋼人生活即藝術的美學涵養，其中一幅由大坪頂公路，由上而下帶出紅黃色的車軌燈絲，以黃昏的85大樓為背景，展現小港到高雄市區之美。

中鋼攝影社拍攝計畫主持人郭暐堃表示，小港的海空交通便利，人文薈萃名聞遐邇，期望透過參展社員獨特創意，從各種角度運用光影、色彩及線條來展現小港景觀與潛藏的內在美。

中鋼攝影社社長張志哲說，去年在小醫院展出期間，獲院方高度肯定，並定每年3月為中鋼月，邀請中鋼攝影社在該院杏林藝廊展出藝文作品，以饗病友及社區民眾。

這次作品以小港地區的風土民情為主軸，參與創作的攝影家，都為中鋼集團員工，作品除了關懷小港的在地文化、展現中鋼人生活即藝術的美學涵養外，同時也兼具睦鄰的意涵。

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