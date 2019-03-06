彰化棄辦台灣燈會效應延燒！網民：「後悔投給王惠美！」

2019-03-06 08:26

〔記者湯世名／彰化報導〕屏東縣台灣燈會風光落幕，棄辦明年台灣燈會的彰化縣政府卻慘遭彰化縣民圍剿，連日來有不少人在網路上製作KUSO版的棄辦燈會、捷運到南彰等海報消遣彰化縣長王惠美，還有網民指出：「後悔這票投給王惠美！」更有人發言表示要「罷免王惠美」，效應持續延燒。

明年台灣燈會主辦權原本是由彰化縣承辦，縣府新團隊卻把這項盛事讓給了台中市，不少網友日前晚間觀看屏東台灣燈會閉幕實況轉播時邊看邊罵，有網友PO文說，屏東縣政府辦得太好了，卻還被罵，反諷縣長王惠美真是「先知」，不做就不會錯，也不會引來罵聲，實在是「英明」。

縣長王惠美日前在縣議會回答議員質詢稱中央直到去年10月、11月才告知彰化縣政府，短短1年時間怕有所閃失，這次先推掉，後續會再爭取。消息傳出，又引發網民拿出屏東縣長潘孟安所強調的「籌備期只有1年」來打臉彰化縣府，並狂酸「屏東能，彰化縣不能？」

還有網民把去年選舉期間王惠美競選團隊在南彰化四處插旗蓋捷運的海報再度拿出來消遣，引起大批網民共鳴，紛紛上網留言

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