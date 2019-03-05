洪慈庸產女喜當人母：「孩子，歡迎來到這世界」！

2019-03-05 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸今（5日）天晚間在臉書PO出女兒照片，宣布自己已順利生產，並喜悅地發文表示「孩子，歡迎來到這世界」！

洪慈庸今晚在臉書PO文，貼出剛出生女兒的照片，並高興表示「孩子，歡迎來到這世界」！洪慈庸在臉書向女兒真情告白表示，剛剛抱著妳，感受妳的溫度。當妳睜開眼睛，開始用模糊的視線捕捉世界的色彩、描繪它的輪廓，我希望妳知道，爸爸跟媽媽很努力地希望讓這個世界更好，而妳的到來，也讓我們要更加努力。

洪慈庸接著表示，我也想跟妳說，這個世界之所以美好，是源自它的多元與無限可能，而妳的出世，也讓這個世界多了一份愛和良善。我更相信，與妳一同來到的全新世代，將讓台灣變得更好。

最後，初為人母的洪慈庸真情流露表示，終於等到妳平平安安的到來，這份喜悅真的難以形容，接下來，我們一起陪妳健健康康的長大。謝謝妳來到我的懷裡，成為我的家人，媽媽愛妳。

對此，各界祝福的留言也立刻灌入洪慈庸臉書，不到30分鐘就湧進千則留言，「恭喜」之聲不絕於耳。

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