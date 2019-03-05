「最美鴨子」現身壯圍水田 鳥友等3天拍到倩影直呼幸運

2019-03-05 21:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭罕見冬候鳥「花鳧（音同福）」，最近有兩隻在宜蘭縣壯圍鄉水田現蹤，引起鳥友振奮。花鳧羽色鮮艷、鳥喙微微上翹，身形優雅，在鳥友間有「最美麗的鴨子」美譽。鳥友說，花鳧在宜蘭很罕見，能在水田拍到牠的身影，「真的很幸運」。

花鳧屬於大型水鴨，又名翹鼻麻鴨，羽色由艷麗的墨綠、白、褐等顏色組成，色彩鮮明，嘴、腳為橘紅色，鳥喙微微上翹，雄鳥於繁殖季節額頭有瘤狀突起。

由於花鳧鮮少在宜蘭現蹤，最近有鳥友先在壯圍鄉新南村一帶發現牠的身影，引起不少攝影愛好者競相追逐。有鳥友聞訊，趁228連假在新南水田區來回巡視，花了3天才終於在靠近蘭陽溪一帶發現花鳧的身影。

賴姓鳥友直言，花鳧雖屬冬候鳥，但宜蘭並非牠避冬的停留點之一；過去宜蘭雖有鳥友拍到牠的倩影，但這次冬季卻直到最近才被鳥友在新南一帶觀察到，要能看到花鳧，還需要一點運氣。

賴姓鳥友說，花鳧羽色鮮明，與水田區常見的小水鴨、跳鴴等羽色偏暗的鳥類有別，且花鳧鳥喙微翹，身形比其他鴨類優雅，在鳥友圈又有「最美麗的鴨子」美譽。

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