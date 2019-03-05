要身障者爬樓梯辦停車減免？萬芳醫院：儘快改善

2019-03-05 19:28

〔記者周彥妤／台北報導〕有身障者赴北市萬芳醫院發現，1日起改為收費制的機車停車場，辦理身障優惠的告示牌，只寫著「出場前請至B2停車場管理室辦理」，非但不見引導路標，要通往B2樓梯出入口，得先跨過40公分高階梯，路途完全沒有無障礙設施，十足刁難。萬芳醫院說，會儘快加裝辨識器，省去往返路途；過渡期間，民眾按下收費站對話鈕，告知車牌號碼，即可直接辦理。

議員王欣儀指出，現場除缺乏導引路線標示外，從機車停車場往B2樓梯的出入口完全沒有無障礙設施，出入口的階梯有40公分高，走下階梯必須再跨過門檻，才能再走樓梯抵達繳費地點，若選擇不走樓梯改搭電梯就須涉險經過機車通道及穿過機車停車場出口柵欄後，才能走進醫院大廳內坐電梯，路途曲折又涉險，非常不便身障民眾。

北市衛生局綜合企劃科長紀玉秋表示，萬芳醫院是北市府公辦民營委託台北醫學大學經營，市府當初提供土地建物、水電等基本設備，內部規劃則全由萬芳自理。

記者追問，既然是市府委託辦理，也有備查醫院規劃的權限，當初為何能過關，且每年也會施行督導考核，為何仍發生此問題？紀玉秋沒正面回應，表示她才任職科長2個月，也還沒去萬芳醫院走過，還在了解狀況中。

紀玉秋說，若以便民為首要考量，「請身障者走樓梯好像怪怪的」，會建議萬芳改善動線；談到為何是「建議」而非「要求」改善，她說，契約書沒有訂這麼細，不過這種涉及是否便民的事務，市府的建議院方通常都會接受。

紀玉秋說，萬芳醫院停車場自今年3月1日起全面收費，費用均照北市府規範走，身障者停車收費也比照「台北市停車管理工程處身心障礙者停車優惠規範」辦理，備查後也經核准，程序沒問題。

紀玉秋說，5日下午經同仁會勘後發現，通往地下2樓的40公分高的樓梯，確實不友善，尤其對長者、身障者勢必會造成不便，院方將研議改善環境。

萬芳醫院公共事務組長劉雅萍說，停車場動線從未更動過，過去開放民眾免費停車期間，據自己所悉，不曾有民眾陳情動線問題。

劉雅萍說，院方會儘快在現場加裝辨識器，屆時身障人士只要在機器前出示證件，就能直接辦理減免手續，毋需來回往返。在加裝辨識器前的過渡期間，民眾只要在收費站按對話鈕，告知人員車牌號碼，即可直接辦理減免優惠。

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