嘉義縣拚農產外銷 預計一年出口1萬箱烏殼綠竹筍

2019-03-05 21:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近期竹筍盛產導致價格較低，嘉義縣政府今天媒合貿易商，預計今年將出口1萬箱烏殼綠竹筍到加拿大溫哥華，以比內銷高兩成的價格來出口，縣長翁章梁今天表示，未來縣府將會持續推廣農產品，維持產銷平衡，也讓優質農產品推向國際。

嘉義縣竹筍總種植面積有5028公頃，近期竹筍盛產導致產地收購價格低迷，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜獲知後向縣政府反應，翁章梁今天與縣府農業處長許彰敏等到大林蔬果生產合作社關心筍農，並媒合貿易商，比內銷高兩成的價格進行出口。

翁章梁說，嘉義縣是竹筍最大產區，近期因竹筍盛產導致價格低迷，縣府媒合貿易商出口，希望透過政府協助增加出口，調整國內市場的平穩，不僅打開外銷市場，還可以增加農戶收入，未來縣府將強化嘉義農產品的形象，期盼讓嘉義的農產品推向國際。

上林合作社主席張竣傑指出，綠竹筍3到10月是產季，原本合作社烏殼綠竹筍都是以內銷為主，經過縣府協助下讓外銷數量增加1萬箱，感謝縣府幫助筍農外銷出口，帶動農產消費。

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