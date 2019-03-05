誰下的毒手！流浪狗慘中獸鋏 「傷口扯爛」被迫截肢…

2019-03-05 18:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮日前有2隻遭獸鋏斷掌的流浪狗，在市郊果園流竄，位在高雄的台灣動物緊急救援小組獲悉後，昨天從高雄北市救援，將其中一隻帶回救治，但因傷重被迫截肢，另一隻則在救援過程中逃逸，待日後重回竹山搜救。對此，南投縣家畜疾病防治所說，政府早已禁止獸鋏，凡查獲持有、使用，可依「動物保護法」處1萬5000至7萬5000元罰鍰，民眾切勿以身試法。

台灣動物緊急救援小組說，事發地位在竹山延正路靠近高速公路旁的小路，獲救的流浪狗遭獸鋏切斷左前肢腳掌，白骨外露，傷口處被獸鋏扯爛，已明顯破碎，為避免感染、引發敗血症，只能以截肢手術保命，卻也因此被迫變成「三腳狗」。

另一隻同樣遭獸鋏斷掌的流浪狗在救援過程中逃逸，台灣動物緊急救援小組最近會重回現場尋找，給予適當醫療照護。救援小組說，使用獸鋏已違反「動物保護法」，若導致貓狗重傷或死亡，還會加重處罰，呼籲民眾不要再使用這種殘忍殺戮工具。

南投縣家畜疾病防治所則說，政府已明令禁止獸鋏，將會派人到當地家訪、勸導，若查獲持有、陳列、使用，可依動保法處1萬5000至7萬5000元罰鍰，若因此導致動物傷殘、死亡，甚至可處2年以下徒刑，併科20萬至200萬元罰金，民眾若要防止動物侵入果園，可用圍網方式阻絕，切勿使用獸鋏。

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