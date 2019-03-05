高雄中山、沿海路段刨鋪 工務局：比照機場跑道

2019-03-05 16:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中山路、沿海路段道路刨鋪工程，將於3月8日展開，改善路段約11公里，全部工程預計明年6月底全部完工，工務局說，工程鋪面材質引進抗車轍及載重性能最高的「石膠泥瀝青混凝土」，比照機場跑道。

高雄市工務局長吳明昌說，中山、沿海路是銜接高雄市區與林園的主要幹道，沿線有臨海工業區、林園工業區、高雄港及洲際貨櫃中心等，每天經過的重型車輛，密度居全國之冠，因重車長期反覆輾壓，路面產生許多破損及變形。

中山、沿海路改善工程3月8日啟動，由沿海三路及中山四路南下車道開始施作，將採分區分段半半施工（只封閉一半道路）。

工務局指出，這次改善路段長達11公里，所需經費約7.9億元，預計明年6月底全部完工，為提升道路平坦度及耐久性，道路刨鋪前均進行測量及人手孔下地作業，施工過程全程影像監控。

工務局說，中山、沿海路目前車流，遠超過當時闢建時的設計值，承載力有不足情形，因此工務局透過地質鑽探等技術，全線進行承載力評估，重新規劃設計，除了鋪面改善，還包含排水系統整理、路基改良等工項。

工務局說，因應重車需求，這次工程鋪面材質引進抗車轍及載重性能最高的石膠泥瀝青混凝土，提升鋪面規格，比造機場跑道，希望能讓用路人有感。

為縮短施工時間，工務局未來將展開兩個施工區，分別自林園、小港同步施工。

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