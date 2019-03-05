阿里山爆乳正妹穿這樣烤肉 網友暴動神到本人啦！

有網友在大車臉書社團分享一名爆乳妹在烤肉的照片，引起網友暴動。（圖擷取自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書）

2019-03-05 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕身材好的正妹人人愛看，如果店家有正妹加持更能讓業績提升不少。最近一名穿著低胸爆乳的阿里山烤肉妹在大車臉書社團引起網友瘋狂，不少網友更是暴動糾團要「朝聖」，也有網友神到正妹本人了！

一名網友在臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」貼出一名低胸爆乳正妹在烤肉的照片，照片中可見，這名正妹很專業的烤盤上烤著香腸、豬肉等食材，但最吸睛的還是她那傲人的好身材。原PO也笑稱，「原住民烤肉就是香。我才不會說在台18阿里山路段。」

照片曝光後引起網友熱烈討論，留言「該上阿里山了」、「我這個人很簡單，我給讚就對了」、「放假該來去山上呼吸新鮮空氣了」、「這肉看起來好香」、「看就知道應該不錯吃」、「開團了」。

不少網友透露這家店的地址，是位在「嘉義逐鹿市集的逐鹿部落藝術村」，還有人貼出朝聖的影片和照片，也有人神到這名爆乳正妹的臉書，表示要一起糾團朝聖，但可惜的是，這名正妹1日在臉書透露，她只是回來幫忙兩天，想朝聖的網友可別白跑了。

有網友已經前往嘉義逐鹿市集這家烤肉店家朝聖。（圖擷取自Popular Studio YouTube）

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