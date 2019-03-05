春遊補助方案公布 青年住離島、小鎮再加碼最高1500元

2019-03-05 15:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天公布春遊專案內容，實施期間為4到6月，方案內容分為自由行、團體旅客和縣市自行提案三大部分，自由行旅客週日到週四住宿每房補助500元，18~40歲青年到離島旅遊、入住小鎮民宿再加碼500元，累計3次最高補助1500元；團體旅遊每團最高補助3萬元，離島、入住星級旅館或企業旅遊可再加碼5萬元；另外，各縣市也能自行提案，觀光局最高補助1000萬元行銷。

觀光局長周永暉表示，本次春遊專案是在「暖冬方案」和「擴大暖冬方案」的獎勵基礎上，來延續擴大國旅動能，尤其4到6月普遍住房率偏低，其中70%的自由行旅客都是一日遊，為了鼓勵民眾增加停留時間，觀光局這次將投入8.6億預算，和高鐵、台鐵、中華郵政及中華電信攜手推出優惠，無論是住宿、交通和團體旅遊都有補助，預計可帶進62.5億元觀光效益。

周永暉表示，春遊專案分為3個套餐，A餐是自由行基本方案，除住宿每人每日獎勵500元外（週日至週四間入住參與活動的合法旅宿業），18歲至40歲青年入住經典、客家小鎮民宿可再加碼500元，以及前往離島地區旅遊住宿也可再加碼500元。

B餐是團體旅客部分，除每人每日獎勵500元每團上限3萬元外，組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者每團加碼上限為5萬元。

C餐則由各縣市提案，觀光局最高可補助1000萬元，但實施日期將依各縣市決定。

另外，台灣高鐵公司也響應這次補助，組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者每團加碼上限為5萬元，購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得高鐵假期千元抵用券。

台鐵則配合推出，3日券1200元優惠，比原價1800元便宜600元，平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券也有7折折扣及其他優惠措施。

周永暉說，今年可預期會有3次旅遊補助方案，包括今年1月份的擴大暖冬還有這次的春遊方案，預計第4季還會有常態暖冬方案，至於未來方案公布日期要等每次補助方案結束後滾動式檢討才有公布。

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