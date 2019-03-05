80年大山溝欲改道惹民怨 苗市所：已暫緩施工

2019-03-05 15:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市文聖里文發路17鄰一處大山溝，苗栗市公所已發包將截斷改銜接現有道路排水，引發周邊近百住戶抗議，老一輩住戶質疑，此山溝已有80年歷史，之前曾遇到山溝暴發，造成大淹水，擔心改道後有彎道易阻塞及排洪量不足，引發水患。苗栗市公所今天前往會勘，目前工程已暫緩施工，會與住戶繼續溝通。

地方耆老說，苗栗市西山地區有超過200公頃的丘陵地，每逢驟雨雨水排入這條長約120公尺、寬約4公尺的大山溝，是文聖里17鄰文發路622巷一帶重要的排水溝，已有80年歷史。

地方居民因對苗栗市公所欲將此山溝改道有異議，連署向苗栗市代蘇文霸、劉鳳瑩等人陳情，今天會同苗栗市公所工務課長郭政鑫等人前往會勘，地方居民近60人到場表達異議。

郭政鑫指出，這條山溝用地原為國有財產署用地，已被私人購得，公所因而將原排水截流到公有道路下方，去年12月中旬斥資380萬元改善，將施設120公尺排水溝，埋設1米半涵管，排水溝與原山溝幾乎平行，且所設計的涵管排水量，絕對可以因應豪雨造成的排洪量。

惟地方人士質疑排水涵管有彎道，易造成阻塞，若無法順利排洪，水勢溢出路面，恐造成周邊農田及住戶淹水，要求維持現狀。

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