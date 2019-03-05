海豐外環道交通陷阱「撞」況多 駕駛人難適應

2019-03-05 15:19

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市海豐外環道「撞」況頻傳，還曾發生麥拉倫超跑自撞事故，警方特別加裝測速照相桿，提醒用路人放慢速度，減少事故，但外環道首尾兩端路口動線複雜，交通號誌指示不清，易成交通陷阱，駕駛人難以適應，要求改善。

屏東縣政府為疏解南二高屏東交流道通車後車潮，興建2.4公里長的海豐外環道，南端與海豐街交會通往屏東市區，北端與德和路、海豐街及黃金路交會通往鹽埔鄉連接交流道，去年10月通車後，因車禍頻率偏高，警方只好設置測速照相桿防範。

經常往返屏東與鹽埔間的駕駛人反映，外環道南端與海豐街口號誌轉綠燈時，往鹽埔方向車輛右轉外環道馬上就遇到海豐街二巷的小路口紅燈，如果停等恐造成後方大回堵，多數駕駛人選擇直行，但也有人猶豫不前，尖鋒時段格外混亂。

駕駛人還反映，北端交會路口動線較複雜，從德和路往屏東市區行駛車輛多半在該路口選擇左轉進入外環道，與海豐街直行開往德和路的車輛交錯，險象環生，因路口號誌指示不清，今年熱博期間，讓外地駕駛人通過該路口時飽受驚嚇。

屏東縣警局交通隊表示，南二高屏東交流道與海豐外環道通車後第一次接受春節車潮考驗，路權單位將在彙整各方意見後，改善各項缺失，警方也會針對民眾的反映，實際了解該外環道南北兩端路口號誌問題，向路權機關提出修正建議。

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