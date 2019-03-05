海豐外環道交通陷阱「撞」況多 駕駛人難適應

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市海豐外環道「撞」況頻傳，還曾發生麥拉倫超跑自撞事故，警方特別加裝測速照相桿，提醒用路人放慢速度，減少事故，但外環道首尾兩端路口動線複雜，交通號誌指示不清，易成交通陷阱，駕駛人難以適應，要求改善。
屏東縣政府為疏解南二高屏東交流道通車後車潮，興建2.4公里長的海豐外環道，南端與海豐街交會通往屏東市區，北端與德和路、海豐街及黃金路交會通往鹽埔鄉連接交流道，去年10月通車後，因車禍頻率偏高，警方只好設置測速照相桿防範。
經常往返屏東與鹽埔間的駕駛人反映，外環道南端與海豐街口號誌轉綠燈時，往鹽埔方向車輛右轉外環道馬上就遇到海豐街二巷的小路口紅燈，如果停等恐造成後方大回堵，多數駕駛人選擇直行，但也有人猶豫不前，尖鋒時段格外混亂。
駕駛人還反映，北端交會路口動線較複雜，從德和路往屏東市區行駛車輛多半在該路口選擇左轉進入外環道，與海豐街直行開往德和路的車輛交錯，險象環生，因路口號誌指示不清，今年熱博期間，讓外地駕駛人通過該路口時飽受驚嚇。
屏東縣警局交通隊表示，南二高屏東交流道與海豐外環道通車後第一次接受春節車潮考驗，路權單位將在彙整各方意見後，改善各項缺失，警方也會針對民眾的反映，實際了解該外環道南北兩端路口號誌問題，向路權機關提出修正建議。
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海豐外環道南端路口綠燈後轉往外環道的車輛馬上就遇到海豐街二巷小叉路口的紅燈，形成交通陷阱，讓駕駛人難以適應。（記者李立法攝）
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海豐外環道南端路口綠燈後轉往外環道的車輛馬上就遇到海豐街二巷小叉路口的紅燈，形成交通陷阱，讓駕駛人難以適應。（記者李立法攝）
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