慶祝土地公誕辰 新北市場發放平安圓

2019-03-05 15:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕國曆3月8日是土地公的生日，中和枋寮市場、泰山市場、汐止秀豐市場及觀光夜市舉辦誕辰祭祀活動，分別準備平安圓、平安麵，還有擲筊拿金錢平安龜活動，歡慶土地公誕辰。

中和枋寮市場自土地公廟落成以來，每年都會舉辦祭拜土地公及發放平安圓活動，至今約有13年，自治會今年準備500斤平安湯圓及600斤平安麵，並於8日早上8點開始發放，讓買菜民眾順便吃到平安湯圓，吃在嘴裡、甜在心裡。

此外，中和枋寮市場也準備了金錢龜及平安麵龜，信徒只要擲出筊杯，就有機會把金錢平安龜帶回家，再於明年「還龜」，藉此祈求整年度平安順利、財源滾滾。

汐止秀豐市場及觀光市場之間的土地公廟，8日下午2時30分開始發放100斤平安圓，此外還加碼準備米粉湯，希望將福氣分送給民眾。泰山市場也在祭祀結束後發放平安圓，邀請民眾一起歡慶土地公誕辰。

新北市政府市場處長謝俊隆表示，土地公信仰與傳統市場一樣，都跟民眾的生活密不可分，希望藉由發放平安圓活動，回饋在地居民。

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