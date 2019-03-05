台灣之光在奧斯卡 馬萬鈞獲科學技術成就獎

2019-03-05 13:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕從電影《阿凡達》、《班傑明奇幻之旅》到《玩命關頭7》，都使用的臉部拍攝技術，出自台灣軟體工程師馬萬鈞與美國南加大研究團隊，今年獲得奧斯卡科學技術成就獎，是目前電影界中最能捕捉臉部細節的拍攝方式，馬萬鈞更是第一位得到這項殊榮的台灣人。

馬萬鈞10多年前加入美國南加州大學創新科技中心教授戴貝維克的研究團隊，共同研發出「臉部捕捉特寫技術」，今年獲得奧斯卡科學技術成就獎，這是目前好萊塢電影圈中能捕捉最細微臉部表情變化的技術，連臉上的毛孔都能拍攝清楚。由於馬萬鈞畢業於台大資工系，且曾獲得科技部千里馬計畫補助到國外研習，今天他回到母校台大舉行交流會，並與科技部長陳良基對談。

相較於目前電影界使用的拍攝方式，馬萬鈞說明，人的臉部因為呼吸心跳都會影響到細微表情變化，他們的技術就是為了精準捕捉細節，可以拍攝0.1毫米，毛孔細紋都可以看得清楚。

馬萬鈞說，這項技術的關鍵在於人臉上的幾何形狀跟光影有關，透過分析光影回推幾何變化。真人演員進入布滿300多個LED燈的大型球體當中，在名為「Light Stage X」裝置裡，透過每盞燈泡連接的微電腦處理器，捕捉演員臉部光影的移動，利用多重視角參數重建高解析度的臉部幾何模型。

《玩命關頭7》拍攝途中，主角保羅沃克意外離世，就是透過這項技術打造數位演員完成電影拍攝，馬萬鈞指出，當時藉由掃描保羅沃克弟弟們的臉部表情，應用這項技術完成數位替身，接續後面玩命關頭7的拍攝工作。

由於這項技術在電影界中被廣泛使用，而且對電影產業有重大影響，今年獲得「科學技術成就奬」（Technical Achievement Awards）

，目前已經應用在20多部電影，從「阿凡達」、「班傑明的奇幻旅程」、「玩命關頭7」等，美國前總統歐巴馬也曾運用這項技術列印3D頭像。

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