化小愛為大愛 他們這樣學習「五月天」

2019-03-05 12:07

［記者黃美珠／竹縣報導］竹科36歲的黃先生因為太太是台灣天團「五月天」的粉絲，所以響應去年五月天捐贈復康巴士給桃園市的善舉，他們也把對偶像的小愛化為對社會的大愛，今天也捐出1台價值100萬元的復康巴士給新竹縣政府社會處！小倆口低調不願曝光外，還以黃先生父母親的名義做捐贈，也同時彰顯為人子、媳者對尊長的敬愛，讓捐贈現場愛滿滿。

黃先生說，他和太太都不是新竹縣人，但在這裡工作、成家。雖然還沒有小孩，但因為已經踏出社會工作10年了，已經有了人生的第1桶金，這筆錢，他們想要回饋給社會，至於未來小孩的養、育費用「再賺就有」！

黃先生說，當想要捐車的念頭閃過時，第1個想到的就是救護車，但是想到常聽人捐，因太太所喜歡的五月天去年捐了復康巴士，他們覺得確實有很多老病弱、行動不便者出外就醫需要，所以就決定改捐復康巴士。

縣府社會處處長李國祿說，很感謝黃先生夫妻化小愛為對新竹縣乃至整個社會的大愛。

該處目前所屬在線上運轉的復康巴士共有30輛，其中5輛就來自於民間個人的捐助，其他才是來自社會善心團體所贈，或是透過公益彩券盈餘補助採購的，提供新竹縣的身心障礙者預約，往來於桃竹苗地區就醫、就學、就業等使用。

黃先生所捐贈的復康巴士是新竹縣的第31輛車，也是民間個人捐贈的第6車，價值約100萬元，他們將儘快完成升降機的改裝後就使之加入服役。

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