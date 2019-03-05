鳳山火車站周邊交通受阻 地方向市長韓國瑜喊話

2019-03-05 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車近半年，鳳山火車站原本要打通6條道路，卻有3條道路因牴觸戶待協調，周邊交通迄今仍受阻，連車站停車場也無法啟用，地方向市長韓國瑜喊話，促市府與中央攜手，儘速解決交通瓶頸，帶動地方觀光發展。

市府推動鳳山火車站開發案，將於周邊打造6條道路，包括車站大門前曹公路銜接至文衡路，不料鐵路地下化通車近半年，仍有3條道路因牴觸戶待協調，周邊道路未開通，致交通動線受阻，迄今仍未改善。

立委許智傑週一邀集市府地政局、鐵道局等會勘，促相關單位儘速打通車站周邊道路，鳳山區自24日起將陸續拆除青年鋼便橋、自強陸橋、維新陸橋，為緩解拆橋期間交通雍塞，建議先行開通曹公至文衡路，作為臨時替代道路應急。

地政局將先打通曹公至文衡路，趕在今年4月春假前，施作行人及機車通行的簡易通道，後續進行拓寬20米道路工程，與和平路通往火車站地下停車場新闢道路、中正路拓寬20米道路工程，預計今年6月底前完工。

地政局指出，另曹公路通往中正路等3條道路，仍有4戶牴觸戶待協調，預計今年底前完工；不過北門里長謝秀霞對市長韓國瑜喊話「地方建設應展現魄力，才能大幹一場」，地方促儘速解決車站交通瓶頸。

曹公里長翁國忠表示，中央、地方各做各的事，造成車站周邊交通受阻，迄今仍是一片混亂，要求儘速攜手合作，打通車站交通動脈，有效紓解交通車流量，鳳山才有機會發展。

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