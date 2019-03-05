2020台灣燈會在台中 彰化棄權 田中人罵很兇

2019-03-05 00:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2020台灣燈會原本要由彰化舉辦，結果縣府棄權，改由台中市主辦，彰化縣長王惠美被罵翻，其實前縣長魏明谷爭取辦燈會的地點是在「彰化高鐵特定區（位於田中鎮）」，其目的就是要行銷「高鐵彰化站」進而繁榮南彰化，田中、社頭人原本對燈會寄予厚望，如今看到「台灣燈會在田中」變成「台灣燈會在台中」，一字之差，基層罵翻天。

當地縣議員許書維說，很多彰化人至今都不知道魏明谷當初爭取燈會的初衷，舉辦的地點在哪裡？但到田中、社頭、二水基層走一遭，大家都知道，就是要辦在「彰化高鐵特定區」。

許書維說，彰化縣放棄燈會主辦權，最扼腕的莫過於田中人、北斗人，今天屏東燈會共有1千多萬人次入園，試想，這是多大的商機，這些人要吃、要住，南彰化一整個都繁榮起來。

他說，王惠美推說「沒錢」，全部推給小英政府，但當年鹿港燈會時，宏碁集團大力贊助，獲得很好的形象，如今彰化股票上市企業多家，這是一個可以在鄉親面前曝光的機會，只要縣府有心，一定可以爭取企業的贊助，縣府只是領頭羊，只要縣長帶頭衝，大家一定合力促成，「怎能說全部都由中央政府出錢」？

許書維還說，魏明谷在任，思思念念都是「高鐵特定區」的招商引資，好不容易彰基及氣象局進駐，今天如果透過大型燈會的舉辦，就能創造高鐵彰化站的繁榮，讓大家習慣它，透過燈會，大家知道它的地點，以後就習慣來這裡搭車，彰化班次增加，就可以為彰化帶來商機和便利，現在基層都說，王惠美「多做多錯」，「不做不錯」，「少做少錯」，其實是她自己在「政黨惡鬥」。

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