東北季風週二減弱 白天各地多雲到晴 傍晚後將降雨

2019-03-04 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明晨受東北季風影響，各地氣溫仍有涼意，不過白天之後東北季風就會減弱，北部、東半部高溫可達27度，中南部甚至最高會到32度，各地白天也大致為多雲到晴的好天氣，直到傍晚有鋒面逼近後才會出現明顯的降雨；明天除了金馬地區外，各地的紫外線指數全數超標，中南部的空氣品質也偏遭，出門記得做好防曬與呼吸道保護措施。

據《中央氣象局》預報，由於受東北季風影響，今晚（3月4日）至明天（3月5日）清晨時各地氣溫仍有涼意，不過白天之後東北季風就會減弱，僅東半部地區及北部山區會出現局部短暫陣雨，其他地區得天氣則為多雲到晴；另外值得注意的是，明天傍晚起將有鋒面接近，雲量會逐漸增多，降雨機率也隨之升高，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨甚至雷雨的天氣。

此外，中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，沿海風浪較大；明晚台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返金馬地區的民眾請多留意航班資訊。

天氣風險公司表示，由於今天台灣受鋒面後方冷高壓東移出海影響，東北季風將逐漸減弱，將轉為偏東風，預計明日白天的天氣會相當穩定，溫度也會明顯回升，直到3月6日的天氣才會出現明顯的降雨，氣溫也會再度下降。

溫度方面，明天的氣溫為白天暖熱而日夜溫差較大；中部以北、東北部及東部低溫約16至19度，南部及東南部約20、21度；但由於東北季風在白天開始減弱，各地氣溫也將回升，預測明天白天北部及東半部高溫約25至27度，中南部可達29至32度。

紫外線方面，各地僅連江縣與金門縣的紫外線指數為中量級；而台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣等16個縣市達高量級；而澎湖縣、高雄市、台東縣與屏東縣等4個縣市達過量級。

氣象局提醒，位在高量級與過量級的民眾，出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點在烈日下活動。

空氣品質方面，宜蘭、花東與澎湖空品區為「良好」等級；北部、竹苗、金門、馬祖空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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