春遊補助方案急轉彎 加碼補助星級旅館確定取消

2019-03-04 21:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局預計4月上路的春遊補助方案，因單獨加碼星級旅館、好客民宿500元，引起一般旅館業者不滿。觀光局和業者今晚針對此事召開座談會，會中達成共識，取消星級旅館加碼補助，只要民眾入住參與春遊方案的合法旅宿每人一概補助500元。

觀光局繼兩波暖冬補助方案後，原預計明天下午要正式公布春遊補助方案細節，初步規劃為民眾到各縣市旅遊每人補助500元，若搭乘台鐵、高鐵或入住星級旅館、好客民宿，到離島旅遊還可再加碼500元，沒想到引起旅館業者反彈，痛批制度不公。

旅館業公會全聯會理事長張榮南表示，他今天在會中和觀光局長周永暉表示，如果今天民眾透過補助出遊，有人補助500，有人補助1000元，被補助比較少的民眾難道會感謝政府嗎，只會覺得自己被騙，希望觀光局不要自找麻煩。

張榮南說，今天全聯會已就星級旅館加碼補助一事和觀光局達成共識，至於其他方案細節內容他不清楚，要由觀光局自行公布。

觀光局表示，預計明天下午將召開記者會統一對外說明春遊方案內容。

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