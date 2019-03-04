「吃蜂蜜、薑會流產」別信！ 醫師批：八點檔神扯劇情

2019-03-04 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕三立八點檔連續劇《炮仔聲》，近期出現孕婦吃蜂蜜、醃糖薑「致流產」的劇情，婦產科醫師蘇怡寧3日在臉書發文指責劇本誤導民眾，更直呼：「可憐的蜜蜂被陰了」、「你們要掰這種神扯劇情的時候，隨便找個稍微專業一點的諮詢一下很難嗎？」

針對《炮仔聲》中，提到孕婦疑似在食用加蜂蜜的堅果塔後導致流產的情節，蘇怡寧在臉書中表示「奇文共享」。他強調：「醫學上不建議1歲之前的寶寶吃蜂蜜，這一點是對的，但是同學，這不是指胎兒啊！」

他解釋，所謂寶寶在1歲以下盡量不要吃蜂蜜，最主要是怕寶寶感染肉毒桿菌孢子，至於胎兒是在母親的肚子內，吸收的養分是經過胎盤交換而來，「孢子不會經過血液經過胎盤交換進到胎兒體內，胎兒在子宮內也沒有環境跟機會讓肉毒桿菌孢子發芽，吃了就沒事啊。」

後來有網友留言，指出劇情似乎有鋪陳，描寫孕婦實際上是吃醃糖薑才流產，另外也有網友貼出網上的相關文章，讓蘇怡寧更無奈表示「薑你也信？」、「這又是哪個瘋子寫的」。

據了解，該劇當中的醫師雖然提到，很多食品不要吃過量，其實都是可以吃的，但有不少網友表示，現在這些錯誤資訊已經開始在許多臉書社團中廣泛流傳。蘇怡寧則呼籲，做節目要有社會意義，「我真心覺得這種東西對台灣的教育有很嚴重的影響」、「到現在想破頭，我還想不出有哪種食物可以專門只害死寶寶、不害死媽媽的呢？連菸酒都做不到」。

蘇怡寧臉書

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/