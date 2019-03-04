再爆育達科大境外生淪外勞爭議 私校工會籲資訊公開透明

2019-03-04 20:01

〔記者林曉雲／台北報導〕全國私校工會理事長尤榮輝今天強調，私校違規透過仲介公司引入境外生絶非個案，去年全國私校工會嘗試訪察境外生上課與實習狀況，大部份學校都拒絶透露，相關資訊都列為學校「最高機密」，卻見人力仲介專車出入校園，有些學校甚至告誡境外生，不能對外界透露實習或打工情形，由此可見新南向政策在執行上確實問題重重，許多事無法見光。

今日立委張廖萬堅再爆育達科大透過仲介引入菲律賓學生非法打工，手法如出一轍，私校工會認為新南向境外生一再爆發弊案不只是人謀不臧，更是結構性問題，尤榮輝大力呼籲教育部更仔細檢討新南向引入境外生制度的周延性，找出關鍵並進行有效管理。

尤榮輝表示，新南向政策立意良好，若能成功，不僅厚植我國在東南亞國家的影響力，為台商培育專業人才，更可解少子化下私校招生的燃眉之急，很不幸良法美意遭到濫用，已變相淪為廠商引入國際廉價勞工的後門，讓仲介賺取飽飽的佣金，受害的卻是無辜的國際學生，也讓學校校譽受損，更賠上台灣國際形象，得不償失，相信這絶不是教育部挹注大把開辦費、鼓勵學校引入境外生想要看到的結果。

尤榮輝直指，教育部可以做的不僅是禁止學校透過仲介招生，也不僅是定期查核，或在發現問題後扣減學校補助款或禁止招收境外生。站在維護學生受教權立場，教育部還可以朝幾個方向努力：一、資訊公開透明：責令各校上網公告相關境外生資訊，如招生簡章、境外生課程及師資，以及實習廠商；二、嚴選優質學校：教育部應優先保障境外生受教權，只開放經嚴格評選的「優質學校」辦理招收境外生，而不是消極形式審查、全面性開放各校均可辦理；三、學校為境外生開設之課程、學分數、上課時間、師資應報部審查，確定符合學生專業需求。

私校工會認為，「人力仲介」和「留學代辦」難以區分，且大部份學校並未深耕東南亞，一味禁止學校透過仲介或代辦招生，對許多學校確實有困難。教育部與其注重境外生引入的「前端」管理，倒不如對「後端」的學校嚴加把關，要求學校相關境外生的教育資訊均應公開透明，課程安排合理並符合專業需求，以及實習工作務必對接課程專業，這才是治本之道。

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