為珍稀霜毛蝙輻搭「坐月子中心」 學童興奮又期待

2019-03-04 19:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」的大煙囪煙道口是珍稀霜毛蝙蝠的重要棲息與產子場域，新竹市建功國小今天與台灣蝙蝠學會在煙道口吊掛「蝙蝠屋」，透過老師導覽解說，學生都期待霜毛蝙蝠能順利在蝙蝠屋產子，成功進行生態環境教育。

長期觀察大煙囪內霜毛蝙蝠生長與棲地的台灣蝙蝠學會秘書長周政翰說，依據往年經驗，霜毛蝙蝠可能會在四月後飛來此棲息地產子，但學會發現大煙囪內的煙道口有裂縫，導致這幾年霜毛蝙蝠改到附近民宅的鐵皮屋產子，因此趁著霜毛蝙蝠要來產子前夕，進行煙道口的簡易裂縫修補，同時製作10幾個蝙蝠屋，要吊掛在大煙囪內，希望引導霜毛蝙蝠來棲息與產子。

這項為霜毛蝙蝠預備「坐月子中心」的蝙蝠屋製作計畫，由台灣蝙蝠學會與黃金蝙蝠生態館及交大和建功國小合作，學童們除製作好蝙蝠生產所需的蝙蝠屋，更加以彩繪，今天在老師導覽及大型吊車協助下，把10幾個蝙蝠屋吊掛到大煙囪口附近，期待4月時，霜毛蝙蝠來棲息產子。

依據資料，從2010年首次在竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」大煙囪內的煙道口ㄇ型接縫處，發現有遠道而來的珍稀動物「霜毛蝠」身影，此後每年4月到9月（大約清明節到中秋節）都可觀察到這群嬌客，已持續多年，讓蝙蝠保育界人士大喜，尤其霜毛蝙蝠以二戰以來就矗立的大煙囪作棲息地，更讓人驚嘆。

儘管每年只有約5個月的棲息期，但這段時間是雌性成蝠懷孕、誕生仔蝠、產後育幼等蝙蝠繁殖族群成功與否的重要關鍵期，大煙囪的煙道口，提供好的「坐月子」環境，讓霜毛蝙蝠可以順利產子。

台灣蝙蝠學會表示，霜毛蝠（Vespertilio sinensis） 是一種中型的食蟲性蝙蝠，以昆蟲為食。身體背部毛髮暗褐色，混雜白毛，表面呈霜白色，又稱亞洲雜毛蝠；臉部黑色，嘴吻部突出，耳殼末端鈍圓，分布在北方溫帶地區，包括中國華北一帶、俄國的烏蘇里江流域、韓國和日本，台灣是霜毛蝙蝠在全世界分布的最南界，相當珍稀。

台灣蝙蝠學會長期觀察及研究霜毛蝙蝠在大煙囪棲息情況，大約每年都有1100隻的霜毛蝙蝠，這幾年因大煙囪的煙道口出現裂縫，導致霜毛蝙蝠改到附近民宅的鐵皮屋棲息，為提供霜毛蝙蝠良好的棲地環境，才展開這項吊掛蝙蝠屋計畫，且與學校結合，進行生態環境教育，學生都很期待霜毛蝙蝠到他們做的蝙蝠屋產子。

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