雪霸霧社櫻王 因暖冬提早開花

2019-03-04 18:35

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕雪霸國家風景區觀霧森林遊樂區裡有株全台最大的「霧社櫻王」，它原本每年在3月中旬才會陸續開花，但今年因為暖冬提早開花，目前已經開了將近一半，想賞花的民眾可得把握時間早點上山。

林務局新竹林區管理處表示，這株樹齡高達近90歲、外觀相當雄偉的台灣原生種霧社櫻，號稱是「全台最大棵」的霧社櫻花，因此被尊稱為「霧社櫻王」，它位於觀霧森林遊樂區的觀霧山莊前，這座山莊原本在艾利風災後受損封閉13年，前年底才完成修復並委外經營。

承攬觀霧山莊營運的業者蕭宜峯說，今年因為暖冬的關係，原本預計3月中旬才會開花的「霧社櫻王」，2月下旬就已經可以看到枝頭陸續出現雪白花苞，到了228連假這幾天幾乎開了將近一半，不少上山的遊客看到這麼漂亮的花況後直呼：「太幸運了！」預計「霧社櫻王」的全盛花況還可維持一個多星期，想賞花請把握時機，錯過就要再等一年了。

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