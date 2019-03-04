街頭藝人考照 北北基1照3地跨區表演

2019-03-04 12:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府和台北市政府、基隆市政府共同提出六大文化政策合作，包括街頭藝人證照整合機制，一地考照、能在北北基三地演出；還有北北基影視協拍單一窗口，由三縣市協拍單位直接橫向聯繫，另外還有北北基駐村藝術家交流平台、兒童藝術節共同行銷、北北基眷村文化節交流以及文化刊物電子版聯合宣傳等，提供藝術工作者便利的服務。

新北市文化局局長蔡佳芬說，北北基地區歷來在經貿、交通、教育等議題上已有多項合作，新北侯友宜市長上任以來，主張「城市共好」，希望和北台灣各地方政府共同推展市政，培育文化沃土。

新北文化局表示，北北基三縣市將首度進行「兒藝節共同行銷」，提供孩童們不同藝術的跨界參與；「北北基影視協拍單一窗口」則整合北區影視協拍資源，過去拍攝單位有跨縣市的協拍需求，須各自接洽當地的主管機關，未來就能直接橫向聯繫；「北北基駐村藝術家交流平台」」將整合駐村藝術家相關活動，為藝術家們提供宣傳交流平台。

「街頭藝人證照整合機制」過往雙北街頭藝人僅能就所持有核發證照於單一市內展演，明年將開放在跨市在特定地點演出，並就北北基的審查領證方式進行相關協調彙整；「跨縣市眷村文化節交流」將以新北市空軍三重一村、四四南村、北投中心新村、基隆要塞司令部校官眷舍等為基地，共同規畫眷村文化辦桌活動、深度導覽旅遊等；「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」則是整合三縣市出版的文化刊物內容，將最新的藝文資訊共同集中於電子平台。

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