酋長岩遊隼寶寶3月底孵出 基隆鳥會今展開守護

2019-03-04 12:09

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市深澳酋長岩附近峭壁上，有一窩遊隼寶寶將於3月底孵出，4月就能看到白絨絨的可愛雛鳥亮相，基隆市野鳥學會今天起開始執行遊隼守護任務，希望遊隼寶寶能順利平安長大。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐在元宵節前夕，記錄到酋長岩這對遊隼「愛的進行曲」的珍貴畫面，他笑說，相機剛好設定為慢動作，很幸運捕捉到整個過程，拍完後，在場等待多時的鳥友都開心大呼「宋啦！」

根據鳥會觀察，深澳遊隼是台灣本島最早進入繁殖階段的樣區，沈錦豐指出，這對遊隼現在已經開始進入孵蛋的階段，雛鳥預計將在3月底孵出，4月初有機會看到有著白色絨羽的雛鳥亮相，鳥會與瑞芳導覽協會的志工，今天起開始執行值勤守護任務，期待有一個多贏且豐收的遊隼繁殖季。

新北市政府動物保護防疫處表示，3年前曾經發生有民眾使用空拍機拍攝遊隼，導致遊隼受到驚嚇後棄巢，已經在深澳酋長岩區域設置禁止騷擾遊隼的告示牌，提醒民眾千萬不要因一己私慾、好奇，驚擾到遊隼，造成無法挽回的結果，還會因為觸犯野生動物保育法，面臨刑責。

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