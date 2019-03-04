暖冬連恆春半島落山風都不強 特產洋蔥竟從壘球變高爾夫球

2019-03-04 11:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年暖冬各式蔬果量產，但恆春半島特產洋蔥，卻反而出現歉收，洋蔥球莖，竟從壘球大小變成高爾夫球，民進黨立委莊瑞雄日前質詢農委會要針對此事進行現金救助，並偕官員到田園內現勘，農委會昨天公布將依照天然災害救助進行現金救助。

受惠特有的落山風，恆春半島洋蔥品質良好甘甜多汁，前年落山風強勁，去年洋蔥大豐收，供過於求導致價格低落，農民已是苦哈哈，但今年卻碰上沒有落山風，提早在元宵節就迎來溫暖潮濕南風，重創怕高溫和露水的洋蔥，現在整個恆春半島的洋蔥田，洋蔥球莖大小僅如高爾夫球，連市面「小球」的等級都達不到。

「前兩年洋蔥大如壘球，現在連高爾夫球都不到」，84歲的婦人張謝滿向莊瑞雄哭訴，種蔥1甲子也沒見過這樣的天候，看著長不大的小洋蔥是欲哭無淚，莊瑞雄昨天現勘後指出，蔥農1分地本錢逾4.2萬元，但收成卻受暖冬重創，別說以往類比壘、棒球大小的大球、中球，小球也僅不到3成收成，其它的根本端不上市場。

莊瑞雄228連假前質詢農委會，要求主委陳吉仲暖冬農作災情應適用天然災害現金救助，陳吉仲並當場允諾，228連假莊瑞雄更帶著官員直赴車城勘災，拿出50元硬幣對比，發現球莖真的大縮水，農委會昨天公布救助措施，莊瑞雄提醒蔥農記得拍照存證，今天開始就可到所在鄉鎮公所登記，農委會將盡速辦理後續救助作業。

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