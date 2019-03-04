雙北有照街頭藝人 基隆可登記演出

2019-03-04 11:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕街頭藝人請注意，未來北北基3地街頭藝人可以交流；雙北市街頭藝人經過考照通過，到基隆只要申請登記就能演出，但目前基隆市街頭藝人到雙北市則仍要考照，才能表演。

北北基3市的文化局成立北北基文化合作平台，提出6大文化政策合作議題，在藝文領域攜手合作；基隆市文化局長陳靜萍表示，透過跨市文化服務及藝文合作，將提供台北、新北及基隆區域內的市民及藝文工作者，更便捷且多元的文化養分。

陳靜萍說，這項北北基文化合作，始於雙北文化局在2月23日進行的局長層級合作交流平台討論會議，會中決定進一步邀請基隆市就文化議題進行3市跨域合作交流，基隆文化局欣然允諾，3市文化平台正式啟動。

北北基三位文化局長透過會談，初步達成的合作議題包含「街頭藝人證照整合機制」、「北北基影視協拍單一窗口」、「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」、「北北基駐村藝術家交流平台」、「北北基眷村文化節交流」及「兒藝節共同行銷」等。

陳靜萍表示，基隆市107年取消街頭藝人證照審議技能評比，改以核發許可證及換證方式辦理，持有雙北街頭藝人證之藝人，今年均可於4月15日至30日向基隆本市文化局登記換證，就可在基隆市合法場地演出。北北基也將共同研議街頭藝人管理機制，訂出3市適用的管理記點制度，以提升街頭藝人演出品質。

陳靜萍指出，目前新北及台北的街頭藝人還是維持技能考試制，基隆跟台南都是登記制，所以街頭藝人要到雙北還是要考試，目前雙北正在商議是否2市的2次考試合為一次舉行，還需要細談。

現行為各縣市皆有協助影視協拍，如果拍攝單位有跨縣市拍攝需求，有時仍須個別向權管機關接洽，未來，北北基影視協拍將共同合作，如有跨縣市拍攝需求，將由北北基協拍窗口橫向聯繫接洽協助，縮短行政流程。

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