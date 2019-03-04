天雨日月潭水情仍拉警報 「九蛙疊像」7隻露出水

2019-03-04 11:16

〔記者謝介裕／南投報導〕受鋒面影響，昨日南投縣陰雨綿綿，不過，今日水利署統計資料顯示，因雨水多半未下在集水區，以致對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「九蛙疊像」仍有7蛙浮出水面，從伊達邵纜車站迄碼頭周邊許多建築基樁等相關設施，也從水底下露出水面，在在顯示缺水危機仍未解除。

水利署集集攔河堰管理中心及台電大觀電廠指出，日月潭滿水位為748.48公尺，昨日好不容易盼到天降甘霖，但日月庫進水量每秒僅5噸左右，與枯水期差不多，水位仍不斷下降，一度來到743.9公尺的低點，較滿水位時少了約4.5公尺。

不過，日月潭水庫因兼具發電功能，不同於一般水庫放流設計，多了「水」循環的功能，今日水位仍維持在745公尺左右，有效蓄水量約9000多萬噸，約占總蓄水量的78％。

集集攔河堰管理中心主任陳振欽指出，集集攔河堰主要提供南投、彰化、雲林等3縣，合計約10萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水，還好絕大多數的稻農配合在2月底以前完成1期稻作插秧、播種，讓該中心有驚無險度過灌溉供水量高峰期，也是迄今靠著日月潭水庫發電後支援的餘水，尚能滿足農友需求的要因，並強調，水情依舊吃緊，農友一定要節約用水，共體時艱。

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