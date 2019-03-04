「燈流」發威！屏縣長潘孟安人氣陡升「超英、趕柯、打敗韓」

2019-03-04 08:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕世上最美的台灣燈會昨晚閉幕，地處偏遠仍創下1339萬參觀人次驚艷全世界，不僅創下「我屏東我驕傲」的口頭禪，屏東縣長潘孟安的人氣更是一路攀升，在「臉書專頁儀表板」統計中，潘的討論數狂升至僅次於柯文哲的政治人物類第二名，總統蔡英文及高雄市長韓國瑜都遠遠不如，儼然成為綠營人氣王。

根據「FB專頁儀表板」分析數據顯示，在政治人物排行榜上，臉書粉絲團談論人數「人氣王」，近期都是一日雙城的台北市長柯文哲，但驚人的是，屏東縣長潘孟安雖然沒有特別行程，卻因為台灣燈會的好評，人氣從2月19日燈會舉辦前一路攀升，陡升幅度超過45%，居所有政治人物之冠。

根據這份大數據統計，潘孟安在燈會前2月18日的臉書談論數僅56154人次，昨天燈會閉幕已經高達258622人次，遠高於第三名的總統蔡英文及高雄市長韓國瑜等人，可見「燈流」成功的強大魅力。

屏東一名政界評論員分析，潘孟安這次能夠人氣大幅提昇，除了燈會超級成功，面對爆滿人潮衍生的接駁問題，屢次直播低姿態道歉，隔天就展現高效率改善，做事不作秀的態度，完全不同於民眾厭惡的「打嘴砲」政客，人氣因而順勢飆升，他如能持續勤政珍惜羽毛，將是綠營不可忽視的明日之星。

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