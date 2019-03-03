石在有藝思！石頭里動手「彩繪石頭禮，伯公帶福來」

2019-03-03 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕「伯公」是客家人對土地公的尊稱，桃園市中壢舊地名為「石頭庄」，中壢火車站前中平商圈，所在的里為「石頭里」，中平商圈發展協會3日下午結合伯公（土地公）生日，提供300顆鵝卵石與畫具水彩，在中壢公民會館舉行「彩繪石頭禮，伯公帶福來」活動，由老師帶領民眾彩繪自己專屬的開運伯公石，有人畫出土地公慈祥的容貌，有人畫出家鄉風景，也有人畫出父親的形象，以及象徵祝福的各式圖樣。

中平商圈發展協會理事長也是石頭里長劉柏成表示，在農曆2月2日伯公生這天，每戶人家都會準備祭品到附近伯公廟祭拜及看戲，並直接烹煮祭祀的五牲以供信眾食用，吃下後就代表一整年福氣滿滿，也間接凝聚了客庄居民情感。

劉柏成說，中壢站前地區歷史豐富且文化多元，協會近年致力推動各項公益與藝文計畫，希望為地方發展及文化傳揚盡份心力，帶來更多生機與活力，並透過多元信仰為地方帶來喜樂與祥和。

桃園市政府客家事務局另訂8日配合宮廟傳統，與平鎮區廣隆宮、中壢區石頭庄地區福德宮、中壢區健福宮、楊梅區埔心區福德宮等在地伯公廟，規劃擲筊求壽龜、擲筊選爐主等儀式慶祝伯公誕辰，各宮廟同步於中午開始食伯公福，將大壽龜分送民眾，希藉由「分福」的習俗讓民眾能得到伯公的賜福一整年。

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