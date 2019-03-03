學測變革大 暨大附中校長提醒：報名繁星一定要慎重考慮

2019-03-03 23:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大學學測已在2月25日公布成績，各高中連228連假都在輔導學生準備繁星推薦，或是如何準備個人申請的備審資料，國立暨大附中校長張正彥說，今年學測同分群變多，但仍可看理想校系的門檻分數，但若要選繁星管道，一定要選自己想念的校系，否則一旦錄取不合理想的，只能放棄而直攻指考，無法再使用個人申請管道。

張正彥表示，今年考生全國學測減少了1253人，讓很多考生擔心機會變少，但資料顯示，今年國立大學名額反而增加了118名，想念國立大學的學生機會變多。目前考生都在考慮是否先以繁星推薦管道選校系，但不要自己想，一定要找輔導室協助，會比較有對的方向。

張正彥建議，儘管今年考科減為4科，但不少校系只看3科成績，同分群雖多但分數分布情況不同，落點校系可能大不同，考生們可用坊間多個落點分析軟體跑跑看。

「繁星的校系一定要慎重考慮後再選！」張正彥說，獲繁星錄取後，若不想唸該校系，考生只能放棄而準備考七月的指考，無法再用個人申請管道。

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