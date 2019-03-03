收費比免費更多人！ 草草戲劇節入場1天逾2000人

2019-03-03 20:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣在地演藝團隊阮劇團舉辦的草草戲劇節邁向第11年，去年首度採用全區入園收費制，今年延續收費作法，更邀請社區營造團隊、新住民團體等合作舉辦，3月2日首日入場人數超過2300多人，今天因雨氣溫降低，仍有不少家長帶著孩子參加，湧入2000多人參與，3月9日、10日預估會有更多民眾來欣賞。

阮劇團由汪兆謙創辦，2009年開始在位於民雄鄉的嘉義縣表演藝術中心舉辦草草戲劇節，搭配草草市集等活動，一開始是讓在地對戲劇有興趣的高中生、大學生有演出舞台，並舉辦小型市集，先前採看劇收費，逛市集免收費作法。

阮劇團行銷經理莊雅雯說，劇團經過9年舉辦戲劇節培養民眾欣賞戲劇習慣後，為讓民眾有藝文消費的觀念，也能培植藝術家繼續創作，擴大舉辦並採全區收費制，卻更吸引民眾參加，去年4天約有8千人參與，今年人潮更多。

今年草草戲劇節有青少年劇場、市集、影展、移動的主舞台、講堂與開唱6大主題活動，120攤生活美學市集、50組國內外表演團隊戶外演出、9部18場獨立電影、8場獨立書店文化講談以及7場青少年劇場演出，連夜間都有節目，並首度與新住民導演阮金紅負責的「越在嘉文化棧」合作，呈現越南、泰國、印尼等東南亞新住民文化。

今天六腳鄉工廠村的笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團來演出，不少年輕觀眾都覺得很有趣，以手指舞聞名的Fingermosa舞團表演手指舞，還和觀眾一同拍攝影片。

帶著孩子來玩的陳姓夫婦說，使用者付費是應該的，劇團、表演人員等辛苦籌辦戲劇節，如果民眾只是想免費參與，「一定撐不久」；有心想朝表演藝術發展的遊客陳映涵說，藝文團體只靠政府補助無法長久，如果辦活動都是免費，台灣的藝文工作者「會餓死」，期盼草草戲劇節能夠建立起嘉義地區民眾藝文消費的習慣。

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