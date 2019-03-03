農委會學聰明了 暖冬乾旱災損救助這麼辦

2019-03-03 20:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中央政府救助暖冬乾旱災損腳步加快，雲林暖冬災損，雖然只申報古坑茶葉67公頃，今天下午台南農改場即派專家現場勘災，確定雲林地區蒜頭、洋蔥、茶葉都列入第一階段現金救助項目，並要求各公所1至2日內完成速報。

有鑑於雲林蒜頭佔全國總產量九成，剛採收的早蒜每台斤產地價格25至27元間，今天下午台南農改場派員到雲林了解今年期早蒜採收情形，以及受暖冬災損程度，農民紛紛反映正值採收蒜頭蒜球小，且品質不佳，產量銳減。

雲林縣府農務科長高建平指出，今年因暖冬造成多項農作物受損，農委會指示台南農改場農業專家加速作業下鄉勘災，即使是連假也未停歇，今天下午抵達雲林縣由縣府及公所人員陪同勘查蒜頭採收及實際產量情形。

雲林蒜頭、洋蔥、茶葉都列現金救助

台南農改場人員指出，雲林雖未缺水，但大蒜等農作物確實受暖冬氣候影響產量明顯減少，符合現金補助的標準，讓陪同場勘的農民稍鬆一口氣，肯定農委會這次真的「有作為」。

高建平強調，全縣暖冬災損申報雖然只有茶葉一項且面積不大，但因中央已核定蒜頭、洋蔥及茶葉為救助項目，將要求各公所加速查報，再由中央依速報情形進行核定公告救助，至於其他如柑橘類、竹木類等是否有遲發性災損，也要求各公所密切注意再進一步查報。

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