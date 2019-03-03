台中網軍議員帶風向被抓包 林碧秀遭酸「不提空汙了?」

2019-03-03 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕原來議員還兼差網軍帶風向啊；臉書專頁「抓到了！這梗很綠」爆料，「台中大里人聊天室」在選前不斷發有關空汙的新聞，結果國民黨的盧秀燕當選台中市長後，管理者卻在選後將所有關空汙的貼文全數刪光，結果被發現原來版主是國民黨籍台中市議員林碧秀；之後林碧秀想留言幫自己護航結果忘記切帳號，反而被抓包議員兼網軍，引起大量網友不滿撻伐；「抓到了！這梗很綠」也大嘆「難怪林佳龍輸那麼慘」。

臉書社團「台中大里人聊天室」擁有11萬多名成員，在選舉時擁有一定的影響力，該社團在去年的九合一暨公投大選時不斷發關於空汙的文章，但選後管理者卻將所有空汙的發文貼上「政治性文章」的標籤，全部予以刪除處分；結果當社團成員在批評此事時，「台中大里人聊天室」版主林碧秀留言幫自己護航，結果忘記切帳號被網友抓包，原來議員是幫自己護航的網軍，立刻引起網友怒火。

國民黨議員兼網軍被揭發後，引起網友譁然，不少網友湧入林碧秀個人臉書批評「帶風向、製造一言堂，請問台中空汙的問題解決了嗎？」、「下次要記得換帳號啊」、「帳號很多嘛」、「空汙勒 怎麼不提了」，更有網友貼出她在2017年質詢時任台中市長林佳龍空汙的擷圖，批評她現在怎麼不說話了？

事情傳到PTT後，也有鄉民表示「我以為這在地方性臉書是常態欸」、「空戰根本是屠殺，林佳龍可憐」、「國民黨不意外」、「原來是球員兼裁判，難怪選後不敢討論空污」

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