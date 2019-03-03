新竹市兒童藝術節「風的運動場」今年新竹文創館見

2019-03-03 19:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童藝術節品牌活動「風的運動場」今年改到新竹文創館舉行，時間從4月4日到7日、共4天，這已是竹市連續四年舉辦「風的運動場」兒藝節，文化局表示，今年風的運動場有八大主題，除延續五感體驗新創遊具，也會有攀岩、繩索及彈跳和迷宮等遊具主題，更會有戶外舞台劇，打造竹市專屬的兒童劇，期許創造20萬人次的人潮。

文化局表示，今年兒童藝術節也首次結合「新竹味市集」活動，會有新竹在地的美食小吃進駐，透過孩子盡情玩樂、體驗，也能提供新竹在地美食和文創產品與市集，傳遞竹市在地品牌。

文化局表示，今年兒藝節「風的運動場」會利用新竹文創館的地形和立面，打造戶外攀岩場，也會有大型迷宮，並會搭設戶外迷宮舞台，透過戲劇的演出，讓孩子在冒險的情境中，體驗勇氣、夢想，也透過新創遊具，強化五感體驗。

文化局表示，新竹市兒藝節已成為竹市的品牌活動之一，而以「風的運動場」為主題，結合竹市風城的特色，期許打造兒童專屬的活動，四天的活動全部免費，時間是4月4日到7日，每天上午10點到晚上6點。

此外，為讓竹市在地兒童享有事前體驗的專屬感，也設有在地優惠的試營運時段，時間是3月30日、3月31日兩天，可讓竹市在地兒童搶先體驗各項遊具及觀賞精采片段的兒童劇，同時結合新竹味市集的在地美食攤商，讓爸爸媽媽可帶小朋友來體驗有吃、有喝、盡情玩的兒藝節。

新竹市文化局表示，已著手籌備兒藝節各項活動，歡迎全國爸爸媽媽帶小朋友來新竹市兒藝節，感受竹市「風的運動場」專屬品牌活動。

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