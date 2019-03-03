殘忍！ 男熱水燙貓凌虐遭肉搜 母出面道歉

2019-03-03 19:46

〔記者湯世名／彰化報導〕殘忍！彰化縣1名林姓男子涉嫌拿熱水燙貓、拿乳液噴貓等凌虐行為，虐貓照片PO上網引發網友公憤，甚至還將林男身分肉搜出來，準備找上門算帳，林男的母親趕緊出面代兒子道歉稱：「我兒子是弱智」，並稱已把貓咪放走。彰化縣動防所初步依照片、影片查看，認定至少涉嫌騷擾虐待動物，可罰1萬5至7萬5千元罰鍰。

有網友在《爆料公社》貼出疑似虐貓圖文，憤怒指控一名彰化林姓男網友涉嫌虐貓，惡行包括「拿乳液噴貓」、「拿咖哩粉跟胡椒粉撒貓」、「拿熱水燙貓」等，有網友截圖後Po文指出，「這個人在LINE群組一直貼他虐貓的照片跟影片！大家勸他趕快送養也不要，竟繼續虐貓」。

影片照片引發網友公憤並痛批「有病嗎？欺負無力反抗的貓咪」、「很可惡耶」，還有網友發現林男的母親公開出面道歉，並向大家說：「我兒子有弱智」，還稱「我知道我也很對不起愛貓的人」、「麻煩你跟大家說我替我兒子跟大家說聲對不起」、「中午放貓咪走的時候他跑得很快」。

彰化動防所所長董孟治說，初步依照片影片查看，若畫面屬實，行為者涉嫌騷擾虐待貓咪，最輕可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰，會再了解此案細節。

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