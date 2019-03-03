台灣燈會》今晚謝幕秀…屏東之夜將登場

2019-03-03 11:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會佳「屏」如潮，吸引遊客不斷入園，昨天再創出182萬人的新紀錄，原預期昨天已是收假北返高峰，但台灣燈會魅力驚人，入園人潮是不減反增，昨天更是今年燈會創舉的「水上劇場」是最後1天演出，超有誠意的高空煙火等級堪稱「小閉幕」，許多擔憂「再也看不到」的民眾，擠爆大鵬灣。

位於藝術燈區旁海域的水上烏托邦劇場，平日每天下午3點就有人來排隊，昨天最後一場，更是引來大批民眾爭睹，下午1點就出現搶位人潮，別說舞台前方區域，連大螢幕後方也擠滿民眾，把原有的鋪面走道通通佔住，甚至一度爆出爭吵，所幸衝突在志工及旁人勸阻下，沒讓法國人來台灣表演卻看到笑話。

「至少省42000」，東港許姓民眾已數度與家人前來觀賞，他笑說，從一開始因為法式幽默無法引起共鳴，根本沒什麼人，但在媒體推波助瀾以及民眾口耳相傳「這次沒看到這輩子等不到」後，人潮是只有增沒有少，他3度前來「參悟」，而到巴黎來回機票算4萬，門票少說2千，一個人就省42000，在大鵬灣看到國際級表演，身為東港人是與有榮焉。

法國水上烏托邦劇團以海洋為舞台，利用特別製作的滑板在海面上移動，船式的移動工具特別多，還會邊移動邊噴發煙火，更有身穿超大裙子的女人和頭戴燃火帽魔法師，五彩縯紛的煙花，綻放出如詩如夢幻景，該劇團於台灣燈會期間表演的劇碼為「白日夢」，可見身穿「國王的新衣」的國王，及搭著嬰兒床出航的夢遊者，與可愛小車相撞的「交通事故」，還有穿爆乳裝的媽媽推著嬰兒車人偶小孩逛街，各式表演及內容在長逾40分鐘的演出族繁不及備載，到場觀看的民眾數量逐日走高，最後已成為與「intel無人機」相輝映的入園必看表演。

烏托邦劇團於謝幕時本來就會施放煙火，昨天疑為配合最後1場，煙火好似「免費出清」，整場表演秀持續近1個小時，高、低空煙火不斷施放，長達近20分鐘，連距離最遠的西轉運站都看得到，許多民眾進站就見狀直問「到底是什麼」，聞訊已是「絕響」再也看不到，是直呼「太可惜！」，也都說「不愧是小閉幕，超有誠意」。

今天是台灣燈會在屏東最後1天，所有的表演將於今晚精彩謝幕，從下午5點開始，就由朱宗慶打擊樂團在主舞台開場，接著為HPS舞蹈劇場所帶來的青春街舞、屏東客家舞團的「客家樂舞」、東港太陽舞團的「屏安鵬萊」、潮州華姿舞蹈的「歡慶元宵」、義守大學宋江陣的「創意陣頭」、芭奈雅文化藝術團的「南島風華」、南臺灣交響樂團的「台灣藝陣交響樂」、朴子電音三太子創意表演藝術團的「台灣藝陣」，接著晚間9點06分閉幕典禮正式開始，9點24分為「屏東之夜」，眾所駛矚目的「intel無人機展演」最終場於9點44分登場（若現場出現太大風勢會彈性提早甚或取消），接著9點54分閉幕煙火秀登場，時間長達6分鐘，堪稱國慶等級。

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