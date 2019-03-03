台灣燈會入園逾1187萬人次 統計方式「很科學」！

2019-03-03 10:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，昨晚有歌手盧廣仲加持，入園人數達182萬人次，再創單日新高，也讓開園16天以來，總人數達1187萬人次，不過也有不少人好奇，燈會入園人數究竟怎麼計算，台灣燈會辦公室指出，今年與電信業者合作，運用手機訊號偵測人數，統計出的數字「很科學」！

燈辦指出，過去大型活動人潮統計，多在入口處由人工按碼表計算，或裝設感應器、用車流預估等，但這些方式無法提供即時人潮，且容易有重複計算等問題，與實際人數也有很大落差，因此今年台灣燈會與電信業者合作，透過手機偵測人數，可以針對區域、時段計算，甚至遊客停留時間也能算得出來。

燈辦主任黃建嘉進一步說明，電信公司透過自己研發的系統，設定時段、區域後，就可偵測出該時該地的用戶數量，例如這次與中華電信合作，該業者的市佔率為1/4，從數據推算就能得到燈會人數，這種較「科學」的算法，比過去的計算方式更即時、準確，還可掌握遊客停留燈會的時間，方便預先規劃可能需要的工作人員調度與交通疏導等相關作業。

台灣燈會2月15日試營運、2月19日開幕，被民眾喻為「史上最美台灣燈會」，開幕16天來，4天假日單日都破百萬人次參觀人潮，包括2月24日108萬人次、2月28日的167萬人次、3月1日的169萬人次及昨天3月2日的182萬人次。

台灣燈會將在今天晚上閉幕，晚上9點開始進行閉幕典禮，屆時將有台灣燈會全紀錄影片播放、介紹幕後英雄、燈會傳承、Intel無人機展演，以及只在開幕展演過的主燈「巨鮪來富」煙火秀，預估將再掀起一波人潮。

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