228連假最後一天！ 國道這9大地雷路段午後易塞

2019-03-03 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228連假最後一天，交通部預測午後國道有9個路段易塞車，包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5頭城（台9礁溪轉運站）-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議民眾多利用0至10點的免收費時段上路。

高公局指出，9大易塞路段都集中在北上，包括國道1號下午3時至晚上8時，西螺-埔鹽系統、南屯-后里；下午4時至晚上8時，新竹系統-竹北，行車時間都是平日4倍。國道3號下午5時至晚上7時，關西-大溪；下午4時至晚上8時，大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰，行車時間都是平日3倍。

另外，國道5號中午12時至下午4時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間為平日7倍。國道6號下午4時至晚上7時，西向舊正-霧峰系統，行車時間為平日3倍。

高工局預測，今天國道車流量為101百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.2倍，較連假前3天略少。今天輸運措施包括0至10時免收費、全線單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折、開放路肩、下午2時至晚上9時實施國5蘇澳至頭城北向高乘載管制，另全天封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/