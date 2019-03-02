讚啦！台灣燈會「珊瑚之心」 獲義大利設計大獎提名

台灣燈會的海底世界的主燈「珊瑚之心」，1日獲得義大利國際設計大獎賽（A'design award 2019）的提名入圍。（圖擷取自京鷹國際照明工程有限公司臉書）

2019-03-02 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕今年在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會，博得各界一致好評，228連假湧入大批人潮，統計試營運至1日共15天，入園人數突破千萬人次大關。其中燈會的海底世界的主燈「珊瑚之心」，更在1日獲得義大利國際設計大獎賽（A'design award 2019）的提名入圍。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，委託京鷹國際照明工程有限公司以「珊瑚之心」作品送件參賽，已確定獲得提名，除了作品設計獲得國際肯定外，更可讓世界更認識台灣，充分達到行銷台灣、立足國際的效果。

觀光局指出，「珊瑚之心」即為海底世界燈區裡一座謙遜且安靜，並與大地景觀融合的照明互動裝置藝術，藉由所設置的互動按鍵，輔以絢麗光線形態演出，賦予空間不同的靈魂，表現出珊瑚在海洋中斑斕色彩，原本白化的珊瑚，隨著夜幕低垂、夜間溫度的變化，經由人們與海洋良性互動而逐漸活化起來！

觀光局提到，義大利國際設計大獎賽（A' Design Award）是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年均吸引來自世界各地上萬件作品報名角逐，也提醒尚未前往參觀燈會的民眾不要錯過囉。

先前則有消息傳出，台灣燈會的3座藝術燈品可能將於今年8月到丹麥哥本哈根丹麥海事博物館展出，3座藝術燈品分別為「恆春風巢」、「屏安時光」及「竹田紀事」；駐丹麥台北代表處日前也在臉書貼出這則好消息，表示哥本哈根城區（Indre By）文化局已經邀請屏東縣在明年2月到丹麥參加哥本哈根燈節活動。

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