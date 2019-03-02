採草莓不必跑大湖！ 中壢也有草莓秘境

2019-03-02 20:13

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區農民王派鳳多年前為照顧老父，辭掉台北工作返鄉種草莓，他四處拜師學藝，採用「小而美」的精緻種植方式，堅持手工除草、不噴農藥，使用中興大學研發的生物菌作肥料，自豪「一手養大」的草莓香氣十足，3年來已發展出6間溫室、共2分地大的栽種面積，成為南桃園的草莓秘境。

王家世代務農，44歲的王派鳳從小在中壢內厝里田間玩耍嬉戲，但求學時就離開農村，畢業後在物流公司上班，後來又轉入花卉公司當銷售，幾年前父親病倒，看著閒置的田地放著十分可惜，他決心捲起袖子下田，一開始卻遇上挫折。

王派鳳說，妻子是花卉設計師，兩人原本選擇栽種香水百合，豈料面臨連月虧損，只好黯然棄種。3年前經友人介紹，認識了苗栗地區種植草莓的農友，對方無私分享相關技術，夫妻倆認真研究，他自己還到中興大學取經，學習培養生物菌當肥料技術，一股腦栽入草莓栽種領域，創立玄盛發農場。

王派鳳說，桃園冬天多雨潮濕，因此「適地而種很重要」，如果沒有溫室遮蔽，風雨一來會嚴重落果；而夏天時病菌會侵入土壤，容易導致草莓死亡。歷經上百次實驗與研究，他發現，苗栗最多人種的「豐香」品種，病菌、害蟲常潛藏於母株生長的土壤，病蟲害難以遏止，而「香水」品種耐寒暑性，決定當作栽種主力。

王派鳳自豪自家的草莓無毒健康，「遠處就能聞到撲鼻香氣」，雖不如苗栗大湖草莓產量大，但每顆草莓都是夫妻倆日夜照料呵護，果肉脆又有嚼勁、香又Q彈，歡迎遊客前來採草莓。

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