鶯歌永吉公園百花綻放 外地遊客慕名而來

2019-03-02 15:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜上午赴鶯歌最有名的「永吉公園」了解第三期新闢工程進度，永吉公園在當地區公所與永吉里長林茂哲用心經營下，目前正值櫻花季節，公園內百花齊放，加上草木扶疏，很多民眾聞名從外縣市前來參觀，侯友宜誇讚不愧是「全國7個最受民眾喜歡的公園之一」。

侯友宜今天利用二二八連續假期，到鶯歌視察將於3月底完工啟用的鶯歌「公二公園」，公二公園位於三鶯藝術村旁，配合捷運三鶯線施工與既有步道整合，更依照公園原有地貌，開闢出極有特色的樹屋平台木棧道、歷史巡禮步道及觀景涼亭，並與歷史遺跡的消防古鐘樓結合，串連舊有的鶯歌火車站至鶯歌陶瓷博物館間步道周邊廊帶，可望成為當地熱門的親子踏青景點。

位於捷運鳳鳴站預定地旁的鶯歌永吉公園，第一、二期工程已於2015年底完工，侯友宜當時擔任副市長，曾偕同林茂哲和民眾攜手共同種下象徵希望的樟樹苗，如今樟樹欣欣向榮，公園因為遍植花草樹木，顯得萬紫千紅。

鶯歌區長周晉平說，永吉地區原本缺乏鄰里區域公園及休憩廣場，工程團隊發揮巧思，將荒蕪山野坡地變妝為適宜親子悠遊、老少健身樂活的美麗公園，園區內有生態魚池，還有共融性遊具，林茂哲與社區志工用心維護公園環境，並且種植大批花木，打造出市區的綠色生態空間，未來三期工程完工後，預期會帶來更多的觀光旅遊人潮。

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