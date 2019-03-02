賞櫻不用到國外！竹市三大追櫻勝地大公開

2019-03-02 13:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕春雨過後氣溫回暖，新竹市雖然僅有104平方公里面積大小，但卻有不少美景，市府今天公布3大追櫻勝地，包括滿開河津櫻成IG打卡熱點的新竹公園，有櫻花小徑之譽的汀甫圳，及正港在地人才知的「左岸櫻花車道」，市長林智堅邀請民眾，可把握假期到以上景點觀賞難得的櫻花美景。

林智堅說，來新竹市賞櫻，絕不能錯過位於火車站周邊、易達性最高、櫻花面積最大的「新竹公園」，該處去年改造完工後，擁有全新的日式庭園，碰上連假期間河津櫻盛開，更是人潮滿滿。

林智堅指出，位於竹市東南街239巷內的汀甫圳，被當地人稱為「櫻花小徑」，百來公尺的小巷子，有著約10年前種的富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種櫻花樹，總計超過60棵，值得注意的是，汀甫圳花期較晚，預計近日天氣回暖將慢慢盛開，今年還未賞櫻的民眾千萬別錯過。

最後一個私房景點，位於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，從中華路左轉中華路1段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看見近50棵富士櫻，沿著車道綻放超過1百公尺，成絕美「左岸櫻花車道。

城市行銷處表示，民眾假日除可欣賞櫻花美景，漫步山林也是另一種健行樂趣，市府將於9日在十八尖山舉辦健行活動，邀請民眾一起早起出門、登山賞花，探索十八尖山豐富的自然資源。

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